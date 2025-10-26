ମାଲାମାଲ କରୁଛି ୟୁଟୁବ; ୫୦ ହଜାର ଭ୍ଯୁ ରେ ମିଳିବ ପୁଳ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି?
୫୦ ହଜାର ଭ୍ଯୁ ରେ ମିଳିବ ଏତେ ଟଙ୍କା...
ଓ଼ଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ୟୁଟୁବ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପରୁ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରିବେ । ତେବେ ୟୁଟୁବ 50 ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଆଜିକାଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ନୁହେଁ ବରଂ ଆୟର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। YouTube, Instagram ଏବଂ Facebook ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଫୋଲୋର୍ସ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢାଇ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ ।
ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ YouTube ରେ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କିଏ ରୋଷେଇ ଭିଡିଓ କରି ଅପଲୋଡ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗେମିଂ ଓ କିଏ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ।
ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ YouTube ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ YouTube ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଏ।
ଆପଣଙ୍କ YouTube କିପରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ: YouTube ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଭ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କାଇବରଙଅକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ଯତ ବିଜ୍ଞାପନ, ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଶବୁକୁ ଆଧାର କରି ୟୁଟୁବ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ ।
50 ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ: ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ୟୁଟୁବରର ଏକ ପଲିସି ରହିଚି । ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ଯାନେଲ 4000 ଘଣ୍ଟା ବିଉଜ ସହ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହୁଏ ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟୁବ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ ।
ଭାରତରେ CPM ପିଛା 1,000 ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 150 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ହାରାହାରି 10,000 ରୁ 50,000 ଭ୍ୟୁ ପାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଜ୍ଞାପନରୁ 20,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ।
ୟୁଟୁବ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବେଶୀ ଭଲ: ଆଜିକାଲି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ।
ଏହି ଆପରୁ ସ୍ପନସର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ଆଫିଲିଏଲ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ ଦ୍ବାରା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ 50,000 ଫଲୋଅର୍ସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଏକ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭଲ ନିଚ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ପନସର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 10,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ।
YouTube ଏବଂ Instagram ଉଭୟ ଆୟର ଭଲ ଉତ୍ସ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ Youtube ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓ ସ୍ଥିର ଆୟର ଉସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।