କିଛି ସମୟରେ ବାହାରିବ +୨ ରେଜଲ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଅନଲାଇନରେ କରିବେ ଚେକ୍…

CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଦେଖିବେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆଜି ଏକା ସହ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆଜି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଫଳାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦିନ ୩ଟାରୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ CHSE ବୋର୍ଡ +2 ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: chseodisha.nic.in ଏବଂ results.odisha.gov.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।

CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଦେଖିବେ:
ଓଡିଶା CHSE ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ ୱେବସାଇଟ୍ orissaresults.nic.in କିମ୍ବା chseodisha.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
‘CHSE Odisha 12th Result ୨୦୨୬’ ଲେଖାଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
ଲଗଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
ସ୍କ୍ରିନରେ CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ଦେଖାଯିବ ।
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬କୁ ସେଭ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଯେଉଁମାନେ CHSE ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । CHSE, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ପରେ, ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ।

CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪,୦୦,୭୩୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ୨,୫୬,୦୪୨, ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ୧,୧୪,୨୩୮, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨୪,୫୩୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ୫,୯୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।

