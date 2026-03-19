Facebook ଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମିଳିବ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହି କାମ
Facebook ରୁ କରନ୍ତୁ ଆୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ , ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଫେସବୁକର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ମେଟା, ଏକ ନୂତନ “କ୍ରିଏଟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥିବା କ୍ରିଏଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି।
ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ଫେସବୁକ୍ YouTube , Instagram ଏବଂ TikTok ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା କ୍ରିଏଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ମେଟା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେହି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକରେ ସ୍କ୍ରେଟରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ, କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେସବୁକର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ।
ଫେସବୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ଟି ରିଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୌଳିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରିଏଟରମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ରୋଜଗାର କେତେ ହେବ: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, Instagram, TikTok ଏବଂ YouTube ରେ ୧୦୦,୦୦୦ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୮୩,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ୧ ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୨.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ପାଇଁ Facebook କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, Facebook କ୍ରିଏଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୩ ବିଲିୟନ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, Facebook TikTok ଏବଂ YouTube ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ Meta CEO ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ Facebook ର ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସହ ଜଡିତତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।