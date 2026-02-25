ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ନା ବିଫ୍.., କେଉଁ ମାଂସ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକେ, ଜାଣନ୍ତୁ
Which Meat Popular In Israel: ନଅ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୦ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ–ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସେନା ଶକ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ସେଠାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହାକୁ କୋଶର ଡାଏଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ମାଂସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ଖିଆଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଂସ କଣ ?
ଇସ୍ରାଏଲରେ କେଉଁ ମାଂସ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ
OECD-FAO କୃଷି ଆଉଟଲୁକର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚିକେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଏବଂ କୋଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଚିକେନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର ଏବଂ କମ୍ ଚର୍ବିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଉ କ’ଣ ଖିଆଯାଏ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଟର୍କି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ପରି ଏହା ଲିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ, ଯାହାକୁ ଫିଟନେସ୍ ଡାଏଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
କାହିଁକି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ?
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ଏବଂ କୋଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘୁଷୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବହୁତ କମ୍ ଖିଆଯାଏ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଚିକେନ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଫିଟନେସର ରହସ୍ୟ କ’ଣ?
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫିଟନେସ୍ କେବଳ ମାଂସ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ପନିପରିବା, ଫଳ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ମାଂସ ଖାଦକଙ୍କ ସହିତ ନିରାମିଷଭୋଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ପରି ଲିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଲାଡ୍ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।