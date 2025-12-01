ଜାଣନ୍ତି କି ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜରେ ଲାଗିଥିବା କୋବିଦାର ବୃକ୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ନାମ କ’ଣ? ସାଧାରଣ ଭାବୁଥିବା ଏହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ କୋଟିପତି!

Kovidara Tree Vastu: ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ କୋବିଦାର ବୃକ୍ଷ; ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ଧନ-ଧାନ୍ୟରେ ହେବ ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୋବିଦାର ବୃକ୍ଷର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପୌରାଣିକ ଓ ସାସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଞ୍ଚନ, କୋବିଦାର, ପର୍ବତକ, କପିତ୍ୱ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ । ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଗଛ ମୁଳେ ବସି ରାସ କରିଥିବା କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଆଉ କାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସମେତ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଅଯୋଦ୍ଧା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜରେ ଓଁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସହିତ କାଞ୍ଚନ ଗଛର ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦେବ ବୃକ୍ଷକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଘର ଅଗଣାରେ ଏହି ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଏୌଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧନର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାବେଳେ ଚଉରା ପାଖେ କିମ୍ୱା ଘର ଅଗଣାରେ ଏହି କାଞ୍ଚନ ଗଛକୁ ରହିଥିବା ଦେଖିଥିବେ । ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଧିରେଧିରେ ଅପସାରଣ କରିସାରିଲୁଣି । ତେବେ ଭାରତର ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସହ ବାସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବାସ୍ତୁରେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ନିୟମ ମୁତାବକ, ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିଗରେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସୈଭାଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି ବଢିଥାଏ । ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ।

ସେହିଭଳି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ସହ ସମ୍ୱଦ୍ଧିତ ରହିଛି । ଏହି ଦିଗରେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଲଗାଇବ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ସହ ପରିବାରର ଉନ୍ନତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବାସ୍ତୁରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ତେବେ ଘର ଅଗଣାରେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଲଗାଇବା ବେଳେ କେତେକ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବସ୍ୟକତା ରହିଛି । ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବାସ୍ତୁରେ ବାଧା ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ଏହି ଗଛ ଓ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୁରତା ୩ରୁ ୪ଫୁଟ ରଖନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ସୋମବାର କିମ୍ୱା ଶୁକ୍ରବାର କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ । କାରଣ ଏହିଦିନ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ଓ ବଡ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ କିମ୍ୱା ବଲକୋନିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବାଧା ନାହିଁ ।

