ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହି ୪ଟି ଦଳ ପକ୍କା, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହା ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ, କାହା ସହିତ କିଏ ଖେଳିବ
ସେମିଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦଳ ସହ ଖେଳିବ କେଉଁ ଦଳ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଅନ୍ତିମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୫ ରନ୍ର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ୍ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ କରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ:
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୪ ସଂସ୍କରଣର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଭେଟିଥିଲା।
୨୦୨୨ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ କି:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, କାରଣ ଏହା ଏହି ଲୋଭନୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି।
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୦୭ ରେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏବେ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ଜିତିପାରିବ କି ନାହିଁ।