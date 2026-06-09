Oh No! ରିଚାର୍ଜ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ RBIର ନିୟମ, ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ରିଫଣ୍ଡ
ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ତେବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ UPI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହେଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ ବିଫଳ ହୁଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟଙ୍କା କଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୁଏ:
ପ୍ରତି ମାସରେ ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି UPI କାରବାର ହୁଏ। ଏତେ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ଭର ଲୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗରେ ବାଧା କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କାରବାର କେତେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଫଳ କାରବାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୋଷ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ନୁହେଁ; ବରଂ, ବୈଷୟିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ।
ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେୟ ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ UPI ଆପରେ କାରବାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଛି କି ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡି, ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ଦେୟ ପରିମାଣକୁ ଏକ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସୂଚନା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଆଜିକାଲି, ଅଧିକାଂଶ UPI ଆପ୍ ‘ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍’ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭରରୁ ସିଧାସଳଖ କାରବାର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୁଏ।
RBI ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ:
ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତେବେ ରିଫଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ଜମା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ।
ଏହି ସମୟରେ, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ରିଫଣ୍ଡ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମୟ ପାଇପାରିବେ।
ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡ ନ ମିଳେ, ତେବେ RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ:
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ UPI ଆପର ସହାୟତା ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ୟାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ।
ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଇଡି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମାମଲାକୁ NPCIର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ।
ଯଦି ପାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହେ, ତେବେ RBIର CMS (ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ) ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ:
ଏକ ବିଫଳ ରିଚାର୍ଜ ଯାହା ଫଳରେ ଟଙ୍କା କାଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହତାଶାଜନକ ହୋଇପାରେ; ହେଲେ, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି।
କାରବାର ବିବରଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ RBI ନିୟମାବଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।