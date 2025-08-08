ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନିୟମ: ଜାଣନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ

ରାକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା । ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ହେବ ରାକ୍ଷୀ ଜାଣନ୍ତୁ ତା’ ସମ୍ପର୍କରେ ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ, ବିଶେଷକରି ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରନ୍ତି।

‘ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ’ କେବଳ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ପର୍ବ ନୁହେଁ

ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ, ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।

ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି…

ରାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବୁଝାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ ଛିଡା ରହିଥାନ୍ତି ସେମାଙ୍କୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପରିବା।

ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ- ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ।
କାରଣ ଭଗବାନ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଦିନ, ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶ, ଶିବ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ।

ଗୁରୁ – ଭାଇ ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ସୈନିକମାନଙ୍କୁ – ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିହେବ। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଗଛ ଏବଂ ଗଛଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି।

ଏମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନୁହେଁ

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଥିଲେ।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡିତ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଖୀ ବାନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ପକ୍ଷର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

