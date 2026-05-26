କୁଲର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୫ଟି ସିକ୍ରେଟ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗରମରେ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ କ୍ଷତି

କୁଲର କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରମରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କୁଲର କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବଜାରରେ ଛୋଟ, ବଡ଼, ଡେଜର୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଟାୱାର ମଡେଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଲର ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସଠିକ୍ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କୁଲର କିଣନ୍ତି। ହେଲେ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ, ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଲିଂ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ କୁଲର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ୫ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କୁଲର ବାଛନ୍ତୁ:

ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ରୁମର ଆକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଏକ ଛୋଟ ରୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ କୁଲର କିଣିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଲର ଏକ ବଡ଼ ହଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ଛୋଟ, ତେବେ ଏକ ପର୍ସନାଲ କୁଲର ହେଉଛି ଭଲ ପସନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ରୁମ କିମ୍ବା ହଲ ପାଇଁ ଏକ ଡେଜର୍ଟ କୁଲର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

କୁଲରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏହାର କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍‌ରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଶସ୍ତା କୁଲର୍‌ରେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ୟାଡ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।

ମଧୁର ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କୁଲର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ:

ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଭରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହିତ ଏକ ଏୟାର କୁଲର ବାଛନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଟାଙ୍କି ସହିତ କୁଲରଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ।

ପରିବାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୪୦ ରୁ ୬୦ ଲିଟର ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କୁଲରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଏହାର କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏୟାର କୁଲର କିଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଏପରି କୁଲର ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସମୟରେ ଇନଭର୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଥିବା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।

ଏୟାର ଥ୍ରୋ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

କୁଲରର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ “ଏୟାର୍ ଥ୍ରୋ” କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାୟୁ ପୁରା ରୁମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି କୁଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ରାତିରେ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଏକ ଶସ୍ତା କୁଲର ପ୍ରଥମେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟର, ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥଣ୍ଡାକରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସର୍ବଦା ଏକ ନାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୁଲର ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବହନ କରେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ କିଣାଗଲେ, ଏକ କୁଲର ସାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

