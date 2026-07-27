ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ ନିୟମ, ନଚେତ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ
ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନାର ଜରୁରୀ ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।