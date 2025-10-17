ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଣ କହିଦେଲେ ଅଗରକର, ରୋହିତ-ବିରାଟ ଯଦି ଭଲ ନ ଖେଳନ୍ତି ତେବେ ଦଳରୁ …

ଯଦି ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜିତ ଅଗରକର ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ,କହିଲେ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଏବଂ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି।

ବିଶେଷକରି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରେ, ତେବେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ?

ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଅଗରକର ଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଅଗରକର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ।

ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ODI ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି, ଅଗରକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଗରକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଟିକେ ମୂର୍ଖତା ହେବ। ଜଣେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ହାରାହାରି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୫୦ ପାଖାପାଖି।

ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ। ଉଭୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ସିରିଜରେ ରନ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ତିନୋଟି ଶତକ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ।”

ଅଗରକରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଫଳତା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବାହାରେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

