ଜାଣିଛନ୍ତି! T- Shirt ରେ ‘T ‘ ର ଅର୍ଥ କ’ଣ, 99.99 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର…

ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କ୍ବଚିତ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାହାଁନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଫ୍ଯାସନ ମୁହାଁ । ସେମାନେ ଆମାଜନ ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ଯେହ ଭଳିକି ଭଳି ଫ୍ଯାସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଥାଆନ୍ତି ନିଜର ସୌଖିନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ । ଏହିକ୍ରମରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସେ ଟି- ସାର୍ଟ…

ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କ୍ବଚିତ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାହାଁନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଟି-ସାର୍ଟ। ଆଠରୁ ଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଟି ସାର୍ଟରେ ଥିବା ଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

ହାଲୁକା ଓ ଆରାମଦାୟକ ଟି-ସାର୍ଟ ଅନେକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରିୟ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସରଳ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଟି-ସାର୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ।

ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ‘shirt’ ର ଅର୍ଥ ପୋଷାକ। କିନ୍ତୁ ତା’ପୂର୍ବରୁ T କାହିଁକି? Shirt ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ T କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।

ଟି-ସାର୍ଟର ନାମ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ GK ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି T Shirt ରେ T ର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

ଆକୃତିରୁ ନାମକରଣ: ​​ଅନେକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଟି-ସାର୍ଟର ନାମ ଏହାର ଆକୃତିରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପୋଷାକର କଲର ନାହିଁ, ଏହାର ଗଠନ ସିଧା ଏବଂ ସରଳ, ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଗ କିମ୍ବା ପଛରୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅକ୍ଷର T ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଟି-ସାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟରୁ ଟି-ସାର୍ଟ: ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ‘ଦି ସନ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନାମ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନେ ତାଲିମ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ସାର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ତାଲିମ ସାର୍ଟର ନାମ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା।

