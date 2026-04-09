ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତି ଢାକିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା କର! ଭାରତର ଏମିତି ଏକ କର, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରିଉଠିବ…
Kerala Breast Tax: କଣ ଥିଲା କେରଳର ସ୍ତନ ଟିକସ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଆମକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଭାରତର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
କେରଳର ତ୍ରାଭାଣଙ୍କୋର(Travancore) ରାଜ୍ୟରେ, ଜାତିଭେଦର ବିଷ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ଦଳିତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏକ ମହଙ୍ଗା ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଲାକ୍କରମ୍ ନାମକ ଏକ ଜଘନ୍ୟ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
୧୮ଶ ଏବଂ ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କେରଳ ସମାଜ ସାମନ୍ତବାଦ ଏବଂ ଜାତିପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଥିଲା। ତ୍ରାଭାଣଙ୍କୋର ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅସାଧାରଣ କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ନିଶ ରଖିବା, ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଚାକର ରଖିବା ଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ମୁଲାକ୍କରମ୍, କିମ୍ବା ସ୍ତନ କର। ପୋଷାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
“ମୁଲାକ୍କରମ୍” ଶବ୍ଦଟି ମାଲାୟଲମ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ “ସ୍ତନ କର”। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
କରର ପରିମାଣ ଏକ ସ୍ଥିର ମାନଦଣ୍ଡ ନଥିଲା; କୁହାଯାଏ ଯେ କର ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।
ପ୍ରାଚୀନ କେରଳର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ। ରାଜପରିବାରର ରାଜକୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପର ଶରୀରକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିହିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ ଟିକସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା: ସ୍ତନ କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅମର ହୋଇଗଲା: ନାଙ୍ଗେଲି। ଏଜାଭା ଜାତିର ଏହି ସାଧାରଣ ମହିଳା ଚେରଥଲା ଗାଁର ଥିଲେ। ନାଙ୍ଗେଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହିତ ସାଲିସ ନକରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହି ଅପମାନଜନକ କର ଦେବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରବାଥିୟାରମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା। ସେମାନେ କର ଦାବି କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ନାଙ୍ଗେଲି ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଜଳି ଉଠିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା।
କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ନାଙ୍ଗେଲିର ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ: ଯେତେବେଳେ କର ଆଦାୟକାରୀ ନାଙ୍ଗେଲିଙ୍କ ଘରେ କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ନାଙ୍ଗେଲି ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦାଆକୁ ଧାରରେ ନିଜ ସ୍ତନ କାଟି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅପମାନର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ।
ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତନ କାଟି ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କର ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରକ୍ତ ବହିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ନାଙ୍ଗେଲୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହରେଇଲେ। ନାଙ୍ଗେଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା।
ବଳିଦାନରୁ ଜନ୍ମିତ ବିଦ୍ରୋହ: ନାଙ୍ଗେଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାରା ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋରରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଏବଂ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହିଳାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୧୮୨୨ ରୁ ୧୮୫୯ ମଧ୍ୟରେ, ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହ ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ “ଚାନ୍ନାର ବିଦ୍ରୋହ” କିମ୍ବା “ବସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ” କୁହାଯାଏ। ରାଜା ଶ୍ରୀମୋଲାମ ଥିରୁନାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନସାଧାରଣ ଚାପ ଆଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଙ୍ଗେଲିଙ୍କ ଆତ୍ମଦାହ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ମୁଲାକ୍କରମ୍, କିମ୍ବା ସ୍ତନ କର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା।