କାଶ୍ମୀରୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ସହଜରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ…

କାଶ୍ମୀରରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ବହୁତ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖିଆଯାଏ। ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି, ଏହା ବିନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଶ୍ମୀର ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।

କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କାଶ୍ମୀର ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।

ଏଠାକାର ସର୍ବାଧିକ ଖାଉଥିବା ମାଂସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । କାଶ୍ମୀରରେ ମଟନ୍ ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ କାଶ୍ମୀରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ମଟନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗନଗୋଷ, ୟାଖନି, ଗୋଷ୍ଟବା ଏବଂ ରିସ୍ତା ଭଳି ମଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଶ୍ମୀର ମସଲା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କାଶ୍ମୀରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଗରମ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବିବାହରେ ମଟନର ଗୁରୁତ୍ୱ: କାଶ୍ମୀରରେ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବ କିମ୍ବା ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। କାଶ୍ମୀରର ରାଜକୀୟ ପର୍ବ ୱାଜୱାନରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଟନ୍ ରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ।ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦିଓ କାଶ୍ମୀରରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଗୋମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ, ତଥାପି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଟନ୍ ଆଗରେ ରହିଛି।

କାଶ୍ମୀରୀ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷତା: ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଟନ୍‌କୁ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଟନ୍‌ ବିନା କାଶ୍ମୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

