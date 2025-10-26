Home Lone: 2025ରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ହୋମ ଲୋନ! ଘର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ସ୍

2025ରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ହୋମ ଲୋନ!

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଟ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଉଞ୍ଚି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ଏକ ଘରର ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କିଣିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଟାୟାର-1 ଏବଂ ଟାୟାର-2 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଘର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହୋମ ଲୋନ ନିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଇ ଘର କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହୋମ ଲୋନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ ହାର ଜାଣିନେବା ଉଚିତ।

ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହୋମ ଲୋନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକିଏ କମ୍ ହାରରେ, ୭.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ୭.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହୋମ ଲୋନ ୭.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ଲୋନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବେ।

ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହୋମ ଲୋନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ୭.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ୭.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୮.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ, IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ୭.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରେ।

 

