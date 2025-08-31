ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡର ମାଡୁଛି କି, ଏହି ଗ୍ରହ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ ଭୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ଭୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରୁଆ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡରୁଆ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭୀତତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଡରୁଆ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିନା କାରଣରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳତା। ଯେତେବେଳେ ଜାତକର କିଛି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ର- ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମନର କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସେ।
ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ନର୍ଭସ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ।
ମଙ୍ଗଳ- ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମଙ୍ଗଳକୁ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କାରଣରୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ।
ରାହୁ-କେତୁ- ରାହୁ ଭ୍ରମ ଏବଂ ଭ୍ରମ କାରକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେତୁ ଅଜଣା ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ରାହୁ-କେତୁର କୁପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯଥା ଭୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜଣା ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ହୋଇପାରେ।
‘ଭୟ’କୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କାରଣ ବିନା ଭୟରେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜଣା ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିଛି, ତେବେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିୟମିତ ସ୍ନାନ, ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।