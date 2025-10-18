IND VS AUS: କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କଲେ ପିଲାଦିନର କୋଚ୍; ରୋହତି ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ବଡ ବୟାନ, ODI ଆଗରୁ ଦେଲେ ସଙ୍କେତ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ମଇଦାନରେ ଲଢିବେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ପିଲାବେଳ କୋଚ କହିଛନ୍ତି କି କୋହଲି ବା ଚିକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳିବେ ।ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ରହିଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପିଲାଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋହଲିଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ଯାଚରେ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ଏହାମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ମାସ ବିତିସାରିଲାଣି । ତେବେ ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା , କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଟିପ୍ପଣୀ ସହିତ କୋହଲି ଟେଷ୍ଚ କ୍ଯାରିଅରକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ।

ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି କି, “ବିରାଟଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯେପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଜାଣନ୍ତି।

ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ପରି ଭଲ କରିବେ।”

ଏହାସହ କୋଚ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି କି ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଦୁଇ ଯୋଡି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦମଦାର ଖେଳିବେ । ଏହା ମୋର ଆଶା । ଦୁହେଁ ଅଷ୍ଟେଲିଆର କିଙ୍ଗ । ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ସେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁଭମାନ ଗିଲ , ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର, ଆକ୍ସାର ପଟେଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ , ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ

