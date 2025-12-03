କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଫର୍ମ; ପଛରେ ପଡିଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଦୁଇଟି ଶତକରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ…
୩ଟି ରେକର୍ଡ କଲେ କୋହଲି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଛକା ଓ ଚଉକା ମାରି ପୁଣି କରିଲେ ସେଞ୍ଚୁରୀ। କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ଦେଖି ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ତାଳଇ ମାରିଲେ ଦର୍ଶକ। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ପୁଣି ହିରୋ ସାଜିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମାରି ତିନୋଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏପରିକି ମାଷ୍ଟରବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ପରେ ଶତକ ମାରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ୧୩୫ ରନ୍ ଏବଂ ଏବେ ରାୟପୁରରେ ୧୦୨ ରନ୍ ର ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିଅରର ୫୩ତମ ଶତକ ହାସଲ କରି ‘କିଂଗ କୋହଲି’ କିଛି ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୧୦୨ ରନ୍ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ୧୦୫ ରନ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୩୫୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ODIରେ ନମ୍ବର 3 ଆସି ସର୍ବାଧିକ ଶତକ: ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୩ ରେ ୪୬ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା ସେ ୩ ନମ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ସଚିନ ୩ ନମ୍ବରରେ ୪୫ ଟି ODI ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦: ବିରାଟ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩୩ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳି ୩୧ ଇନିଂସରେ ୧୭୪୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦+ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାୟପୁରରେ, ବିରାଟ ୩୧ ଇନିଂସରେ ୧୫ତମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
୩୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ODI ଶତକ: ରାୟପୁର ହେଉଛି ୩୪ ତମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି।