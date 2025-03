(Video) କୋହଲି-ରିଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସେରିମନିରେ ଦେଖାଇଲେ ନିଜର ଜଲୱା, ଶାହରୁଖଙ୍କ ଗୀତରେ ନାଚି, କରିଦେଲେ ଧୂଆଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ଓପନିଂ ସେରିମନି ଶାନଦାର ରହିଲା । କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓପନିଂ ସେରିମନି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ସମେତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ଷ୍ଟାରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ସେରିମନିର ସବୁଠୁ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ନାଚିଥିଲେ ।

ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ୧୮ମ ସଂସ୍କରଣର ଓପନିଂ ସେରିମନିର ଦାୟିତ୍ୱ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସୁପରହିଟ ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରେୟାର ଘୋଷାଲ ଦମଦାର ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବୀ ପପ ସିଙ୍ଗର କରଣ ଓଜଲା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଏଣ୍ଟରଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଓପନିଂ ସେରିମନିର ଷ୍ଟେଜରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ।

King Khan 🤝 King Kohli

When two kings meet, the stage is bound to be set on fire 😍#TATAIPL 2025 opening ceremony graced with Bollywood and Cricket Royalty 🔥#KKRvRCB | @iamsrk | @imVkohli pic.twitter.com/9rQqWhlrmM

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2025