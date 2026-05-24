ଆହତ ପଥିରାନାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଲବନିତ ସିସୋଦିଆ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ମାଥିଶା ପଥିରାନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟର ଲବନିତ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆହତ ମାଥିଶା ପଥିରାନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେକେଆର ଲଭନୀଥ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାମ୍ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆହତ କାରଣରୁ ପଥିରାନା ବାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଥିରାନାଙ୍କୁ ଦଳ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବାରୁ ଏହା କେକେଆର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ପୂର୍ବରୁ କାଫ୍ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧.୨ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଲଭନୀଥ ସିସୋଦିଆ ଜଣେ ୱିକେଟ୍କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ୧୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କେକେଆର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅଙ୍ଗକ୍ରିଷ ରଘୁବଂଶୀ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଆଗମନ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୱିକେଟ୍କିପିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୭୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେକେଆର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଠାରୁ ହାରିଯାଏ, ତେବେ କେକେଆର ପାଖରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।