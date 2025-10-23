ରହସ୍ୟ ଘେରରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଏଠାକାର ବାସ୍ତୁକଳା ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଦେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ କଥା…
ପୁରୀ: କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ୧୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାରଟି ବଡ଼ ଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ।
ମନ୍ଦିରଟିର ଆକାର ଏମିତି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସାତ ଘୋଡା ବିଶିଷ୍ଠ ରଥରେ ବସି ଆକାଶ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ମନ୍ଦିର ଏବେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପଥରର ଭାଷା ମଣିଷର ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହୁଏ।”
ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଥରେ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରଧିତ ହୋଇ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ତପସ୍ୟା ପରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମା ଶାମ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଶାମ୍ବ ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ କୋଣାର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥର ବାର ଯୋଡ଼ା ଚକ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ବାର ମାସର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଦୁଇଟି ଚକ୍ର (ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ) ସହିତ ଜଡିତ।
ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ୨୪ଟି ବିଶାଳ ଚକ ଅଛି, ଯାହା ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାକୁ ସାତଟି ଘୋଡା ଟାଣିଥାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ୧୨୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସାତଟି ଘୋଡାର ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ, ବୃହତୀ, ଉଷ୍ଣିହା, ଜଗତୀ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁଭ, ଅନୁଷ୍ଟୁଭ ଏବଂ ପଙ୍କତି।
ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।