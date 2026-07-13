‘ଦେବଦୂତ’ ସାଜିଲେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଜିତିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ପଏଣ୍ଟସ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ କୋଙ୍କଣ ରେଳବାଇର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୬୩୧୨ରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପଏଣ୍ଟସ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ନାଏକ ଏହା ଦେଖି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଙ୍କଣ ରେଳବାଇର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ନାଏକଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସତର୍କତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଙ୍କଣ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ନ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ନ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର: ସୁନା ୧୯୦୦ ଓ ରୁପା…

ସାବାଡ଼ ହେବେ ଗୁଣ୍ଡା: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ…

ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜନ…

ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର: ଜଣେ…

1 of 31,691