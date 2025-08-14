ରଙ୍ଗିଲା ଶ୍ବଶୁର…ବାଥରୁମରେ ବୋହୂକୁ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଶ୍ବଶୁର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୋହୂ ଉପରେ ପଡିଲା ଶ୍ବଶୁରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି । ପ୍ରଥମେ ବାଥରୁମରୁ ବୋହୂକୁ ଲୁଟିଲୁଚି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଶ୍ବଶୁର । ଏହାପରେ ବୋହୂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ଶ୍ବଶୁର ବୋହୂ- ମାମଲାଟି ରାମଗଞ୍ଜମଣ୍ଡି ସହରରୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ପୀଡିତା ବୋହୂ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ – ମହାଶୟ, ମୋର ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରୁହେ । ମୋ ଶାଶୁ ଖୈରାବାଦ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ପାଇଁ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ମୋର 55 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୱଶୁର ସେନାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ । ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ, କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ବୋହୂ କହିଛନ୍ତି ।
ବାଥରୁମରେ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲା ଶ୍ବଶୁର- ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲି।
କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମଇଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ଏକା ପାଇ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲି। ତା’ପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ।
ଥାନାରେ ଏନେଇ ବୋହୂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ରଙ୍ଗିଲା ଶ୍ବଶୁରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।