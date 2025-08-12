ହେଲୋ-ହେଲୋ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇଛି…ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ବାମୀର କଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟପୁଟଲି ଜିଲ୍ଲାର ନିମରାଣାର ଗଣ୍ଡାଲା ଗାଁରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଗଣ୍ଡାଲା ଗାଁରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ରାଗ ହରାଇ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳାକାଟିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା କରି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ- ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହି ସୂଚନା ପରେ, ନୀମରାଣା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ହତ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ତଥାପି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ବିବାଦର ମୂଳ କ’ଣ ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କି କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ- ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଚରାଉଚରାରୁ ପୋଲିସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ପାଇବାକୁ ଆଶାବାଦୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ଚକିତ କରିଛି ।

