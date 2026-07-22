ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା Google!

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କେନେଥଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେଆର ପୁରମ ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗୁଗୁଲର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି। ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଗୁଗଲ ଏଆଇ ଜେମିନି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନର ରେକର୍ଡ ମାଗିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଫର୍ମୁଲା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଏଆଇର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ମିଳିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜେମିନି ଚାଟ୍‌ରେ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ? : ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କେନେଥଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପା, ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କେନେଥଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଧରି ସେ ଜେମିନି ଚାର୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ। ବରଂ ସେ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଂସା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଚେତ କରିବା ଭଳି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ରଚାଯାଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର : ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଶ୍ୱେତା ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ କେନେଥଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କେନେଥ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରି ଉଭୟ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ପୁଡୁଚେରୀ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ତ ଦାଗ ଲିଭାଇବା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ମୃତଦେହ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚାଟ୍‌ରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଆଇରନ୍ ଫର୍ନେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୃତଦେହ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

ରାମ ମନ୍ଦିର CEO ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଆବେଦନ,…

1 of 18,161