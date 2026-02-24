Krishak Bandhu Scheme: ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ…
ଖୁସି ଖବର । ଏଥର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କେମିତି ଉଠାଇବ ଲାଭ ।
Krishak Bandhu Scheme: କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ, ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ? ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ କିଏ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ।
ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା
ଏବେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଜମି ଅଭାବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର 2,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ରବି ଋତୁରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ମିଳିବ। ଏହି ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4,000 ହେବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଶିବିର କିମ୍ବା ଦୁଆରେ ସରକାର/ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବାଙ୍ଗାଲି ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ, କୃଷି ବିଭାଗର ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?
- ଆଧାର କାର୍ଡ
- ଭୋଟର କାର୍ଡ
- ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଫଟୋକପି
- ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
- ପାସପୋର୍ଟ-ଆକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
- ଭାବ ଚାଷୀ ହେବାର ସ୍ବ-ଘୋଷଣା ପତ୍ର (Self-declaration)
- ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତି (Consent)