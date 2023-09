(Video) ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏପରି ପାଳନ କଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣ ଜନମାଷ୍ଟମୀଙ୍କୁ ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏହି ପର୍ବ ୬ ଏବଂ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଐତିହାସିକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉମରକୋଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ଉମରକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ପାକିସ୍ତାନୀ ମୋୖଳିକବାଦୀମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି।

Celebrating #KrishnaJanmashtami with heartfelt devotion and respect in Pakistan! 🌟 Mandir adorned with radiant lamps & prayers resonating with devotion fill the air. It is an honor to have Rana Hamir Singh as our special guest to commence this auspicious event said ukot Hindus pic.twitter.com/CI309YyARm

— Dileep kumar khatri🦚 (@DileepKumarPak) September 8, 2023