ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ହେଲେ ନୂଆ ଅନ୍ତରୀଣ ମହାସଚିବ
ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଯୋଧ୍ୟା : ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜରୁରୀ ଓ ଗରମାଗରମ ୩ ଘଣ୍ଟିଆ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟତମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରଷ୍ଟର କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଟ୍ରଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ମହାସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସୁନାମ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ (SIT) ର ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି।
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଜରିଆରେ ଦାନର ଠିକ୍ ହିସାବ ରଖିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆଯିବ।
ଭକ୍ତ ଓ ଦାତାମାନଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ, ଆଗକୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିୟମରେ ବଡ଼ ବଦଳ ଆସିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ କିଛି ବଡ଼ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।