ହଠାତ୍ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କଲେ,IPL ଆଗରୁ ଖେଳକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା…

କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ IPL ହିରୋ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟ କ୍ଯାରିଅରକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି। IPL ରେ ଯେ କେବଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଯାରିଅରରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ରହିଥିଲେ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି କୃଷ୍ଣପ୍ପା ଗୌତମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି।

କୃଷ୍ଣପ୍ପା ଗୌତମ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୌତମ ତାଙ୍କର ପାୱାର ହିଟିଂ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।

କୃଷ୍ଣପ୍ପା ଗୌତମ ୨୦୧୨ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା।ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିନିୟର ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

୨୦୧୬-୧୭ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଗୌତମ ଆସାମ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଗୌତମ ମଧ୍ୟ IPLରେ ଜଣେ ନିୟମିତ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିଲାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ତାଙ୍କୁ 9.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ନଅଟି IPL ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।

