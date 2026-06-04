ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର
KS Bharat Retirement: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମହଲରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର କେ.ଏସ୍ ଭରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ସେ ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଭରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ନଥିଲେ। କେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ଦଳ ସହ ରହୁଥିବା ଭରତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଭରତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା
ଅବସର ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ‘ଧନ୍ୟବାଦ ବିସିସିଆଇ’ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗର୍ବ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ମୋର ଅବସର ଘୋଷଣା କରୁଛି।”
ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା। ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ମୋର ଭଉଣୀ, ମାଆ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ।”
କେ.ଏସ୍ ଭରତଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
କେ.ଏସ୍ ଭରତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ୧୨ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ୨୦.୦୯ ହାରରେ ସମୁଦାୟ ୨୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ରହିଛି ୪୪ ରନ୍।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ୧୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୮୦ଟି ଇନିଂସରେ ୬୧.୩୨ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ହାରରେ ସମୁଦାୟ ୬,୧୦୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୧୧ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩ ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।