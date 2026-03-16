RCB ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ୍! IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
IPL 2026, RCB: 2026 IPL ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ IPL 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ (KSCA)କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆଗାମୀ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
KSCA ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ମେନନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ମକ୍ ଡେମୋ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି କମିଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଆଧାରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି
ବିଧାନ ସୌଧରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ KSCA, RCB ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଥିବାରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆସନ୍ତା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ ସିଜନରେ – IPLର 2025 ସଂସ୍କରଣରେ RCB ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବିଜୟ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତଥାପି, ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି।