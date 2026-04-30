ବଜ୍ର ଯୋଗ ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ମହାସଂଯୋଗ, ଏହି ୩ ରାଶି ଉପରେ ହେବ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା
ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୁରୁବାର ଏପ୍ରିଲ ୩୦, ୨୦୨୬ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି, ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ (ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ)ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି (୧୪ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ) ରାତି ୯:୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିବ।
ନକ୍ଷତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ୧ ମଇ ସକାଳ ୨:୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରହ ସଂଯମ ‘ବଜ୍ର ଯୋଗ’ ଗଠନ କରୁଛି, ଯାହା ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ। ବିଶେଷକରି, ମୀନ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ହେଲେ, ଭାଦ୍ର (ବିଷ୍ଠି କରଣ) ର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜାଣିବା।
ମେଷ:
ଆଜି ଦିନଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।
ବୃଷ:
ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମିଥୁନ:
ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କର୍କଟ:
ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ଆପଣ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ।
ସିଂହ:
ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି। ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ରହିବ।
କନ୍ୟା:
ଆପଣଙ୍କ ବାପାମାଆ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।
ତୁଳା:
ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅପବ୍ୟବହାର ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଜରୁରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବିଛା:
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ:
ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ରହିବ।
ମକର:
ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ; ଟେନସନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ; ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ।
କୁମ୍ଭ:
ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିର ସୂଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ:
ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।