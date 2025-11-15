IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ବିଦା ହେଲେ କୁଲଦୀପ ୟାଦବ! ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ…

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ିଲା ଟେନସନ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କୂଲଦୀପ ଯାଦବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, କୂଲଦୀପ ଯାଦବ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କୂଲଦୀପ ଯାଦବ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର କାରଣ ସେ BCCIକୁ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ହୋଇପାରେ। କୂଲଦୀପ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଛୁଟି ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ଭବ,  କୂଲଦୀପ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।

BCCI ସୂତ୍ରକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କୂଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ, ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁଲଦୀପଙ୍କ ବିବାହ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ଓହରୁଛନ୍ତି ନା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ।

କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 14 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 36 ରନ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

 

