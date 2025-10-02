୧୧ ମାସ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ କୁ ଫେରିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୩ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ!
ଚାଲିଛି ଭାରତ ବନାମ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସହିତ ତାର ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଚେଜ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
୧୧ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ: କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ପିନର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୩୪୭ ଦିନ ପରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୧ ମାସ ପୂର୍ବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଦଳରେ ୩ ଜଣ ସ୍ପିନର ୨ ଜଣ ପେସର: ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପେସର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଭାବରେ ଜଣେ ପେସ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ତିନି ଜଣ ପେସର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସଓ୍ୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ |
ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ତେଜନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାଜେ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ସେ ହୋପ୍, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରିଭସ୍, ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକାନ୍, ଖାରି ପିଏରେ, ଜୋହାନ ଲେନ, ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସ