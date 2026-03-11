ଆସିଗଲା ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ, ଏହି ଦିନ ପିଲାଦିନର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କ୍ରିକେଟର୍ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

ଏହି ଦିନ ପିଲାଦିନର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କ୍ରିକେଟର୍ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

By Jyotirmayee Das

Kuldeep Yadav Wedding: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ, କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ବଂଶିକ ଚଢାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ମସୁରୀରେ ବଂଶିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କପିଲ ପାଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଲଦୀପ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ମସୁରୀର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ବିବାହ କରିବେ। ହଳଦୀ ସମାରୋହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା’ପର ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ବିବାହର ତିନି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସେଣ୍ଟ୍ରମ ହୋଟେଲରେ ଏକ ମହାନ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ, କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ତିନି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

କୁଲଦୀପ ଏବଂ ବଂଶିକା ପିଲାଦିନରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ବଂଶିକାଙ୍କ ପରିବାର ଉଭୟ କାନପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।

କୁଲଦୀପ ଆସନ୍ତା IPL ୨୦୨୬ ରେ ଖେଳିବେ। କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୩.୨୫ କୋଟିରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୯୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୦୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଖେଳିବେ, ସେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାମଲାରେ ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ। ଜାହିର ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

