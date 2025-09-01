କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନୂଆ ‘ବିଜନେସ୍‌’, ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନୂଆ ‘ବିଜନେସ୍’, ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, କୁଲଦୀପ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁଲଦୀପ: କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ନ ହୋଇ ଫୁଟବଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁଲଦୀପଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୩.୯୩ ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଫୁଟବଲ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ମୋର ଖେଳ, ଫୁଟବଲ୍ ମୋର ପ୍ରେମ।