ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଏହିଦିନ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ମସୁରୀରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ବଂଶିକାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଏହା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସେଣ୍ଟ୍ରମ ହୋଟେଲରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ, ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ:

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବାପା ରାମ ସିଂହ ଯାଦବ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ହଳଦୀ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦି ଉତ୍ସବ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ମସୁରୀର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରିସେପ୍ସନ:

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରିସେପ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ସହିତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ତାରକା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।

