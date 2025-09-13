ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ କୁଲଦୀପ୍, ଏହି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହେଲେ ଦୁଃଖି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ କୁଲଦୀପ୍, ଏହି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ତାରକା ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇ UAE ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନିଜେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ଏହି ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମହାନ ଖେଳାଳି ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ। ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କୁଲଦୀପ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର କୁଳଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହାନ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। କୁଲଦୀପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ୨୦୧୮-୧୯ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାନ ସ୍ପିନର ତାଙ୍କୁ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ।

Asia Cup 2025 IND vs PAK: ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ…

ନାସିକର ଅଦ୍ଭୁତ ଶିବ ମନ୍ଦିର: ଏଠି ନନ୍ଦୀଙ୍କ…

କୁଲଦୀପ କହିଥିଲେ, “ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ନିକଟତର କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି”।

ଯେତେବେଳେ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ

କୁଲଦୀପ କହିଥିଲେ, “ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲି। ୱାର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ସକାଳେ ଆସି ମୋତେ କୁହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବୋଲିଂ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖୁସି ରୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଭିଲିୟନରୁ ଦେଖିବି। ତୁମେ କିପରି ବୋଲିଂ କର ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ? କେବଳ ହସି ହସି ବୋଲିଂ କର”।

କୁଲଦୀପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସମାନ ଚିନ୍ତା କରି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା”। ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

