IND vs SA: କୁଲଦୀପଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ! ୨୭୦ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଏମିତି କମାଲ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିଥିଲେ, ୧୦ ଓଭର ପରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
ତୃତୀୟ ODIରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ ୨୭୦ ରନ କରିପାରିଛି। ହେଲେ, ଏକ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍କୋର ୨ ୱିକେଟରେ ୧୬୮ ରନ ଥିଲା।
କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ମଧ୍ୟ ୧୦୬ ରନର ରେକର୍ଡ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ୨୭୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର ୧୦ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ମେଡେନ ସହିତ ମାତ୍ର ୪୧ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ।
ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ODI ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୨୭୧ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ODIରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଚାର କରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
ହେଲେ, ପିଚ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଏଠାରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ।
ଏହା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇନିଂସ:
ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଓପନର ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଏବଂ ଡି କକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ବାଭୁମା ୬୭ ବଲ୍ ରୁ ୪୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଡେଜାଙ୍କ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା।
ବାଭୁମାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ, କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡି କକ୍ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ ୨୩ ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୧ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୯ ବଲ୍ରେ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍ ୮୯ ବଲ୍ରେ ୧୦୬ ରନ୍ର ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୧୫ ବଲ୍ ରୁ ୧୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କେଶବ ମହାରାଜ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨ଟି ଚୌକା ମାରି ୨୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।