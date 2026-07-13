ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗର କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପୁଅ ଜାନ ସାନୁଙ୍କୁ କରୋନା, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେୟାର କଲେ ଭିଡ଼ିଓ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପୁଅ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପୁଅ ଜାନ କୁମାର ସାନୁ କୋଭିଡ୍-୧୯ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପେସାରେ ଜାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର।

ସିଙ୍ଗର ଜାନ କୁମାର ସାନୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ର ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି; ସମ୍ପ୍ରତି, ରାଜ୍ୟର କଡପା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଜାନ କୁମାର ସାନୁ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁ, COVID କୁ ସଲାମ କର।” ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭିଡିଓ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବେ ରାହୁଲ…

ଏହି ଦେଶର ଜେଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ…

କରୋନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କରୋନାଭାଇରସ୍ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେଇଛି; WHO (ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ) ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭଳି ପ୍ରକାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ରଖିଛି।

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ COVID-19 ରୋଗୀ ଜାନୁଆରୀ ୩୦, ୨୦୨୦ ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ ରେ ଚୀନର ଉହାନ ସହରରୁ କରୋନାଭାଇରସ୍ ର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ଜାନ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ବାପାମାଆ:

ଜାନ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରୀତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ। କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ରୀତା ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କୁମାର ସାନୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ସଲୋନୀ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ଜାନ:

ଯେତେବେଳେ ଜାନ କୁମାର ସାନୁ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ।

ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ।

ଜାନ ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବେ ରାହୁଲ…

ଏହି ଦେଶର ଜେଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ…

ସିଏସକେରୁ ଶେଷ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ୧୭…

ବାଇକ୍‌ର ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ କ’ଣ…

1 of 19,034