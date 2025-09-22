ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ ଫେମସ୍ ଗାୟକ କୁମାର ସାନୁ! ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରୀତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ରୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜାନ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ମାଆ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦାବିରେ, ରୀତା କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପରିବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ବାପା ଏବଂ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ସେୟାର କରି, ସିଧାସଳଖ କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ରୀତା କେବଳ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ବିବାହ ପରମ୍ପରା
ରୀତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପରିବାରର ବିବାହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାନୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାନୁଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁନଃବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଏକାଠି ରହିବା ସାଧାରଣ କଥା
ରୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାନୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀରତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଆଇନଗତ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏକାଠି ରହିବା ବନ୍ଦ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।” ରୀତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାନୁଙ୍କ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି । ସାନୁଙ୍କ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁନଃବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ, ରୀତା ତାଙ୍କ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ଭାଇ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ ଝିଆରୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, “କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ମୋର ଝିଆରୀଙ୍କ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ମାଆ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବାପା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।
ସେ ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ସାନୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଆଉ ଏକ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ କୋଲକାତା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାନ ଝିଅର ବୟସ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି; ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାପାଙ୍କଠାରୁ।
ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଶାଶୁ
ରୀତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜଣେ ଭଲ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା।
ରୀତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏବଂ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲା। “ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ମଜା କରୁଥିଲେ।”
ରୀତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ।” କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ, ହୁଏତ କାରଣ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରୁଥିଲେ।”