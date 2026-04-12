କୁମ୍ଭ ଗର୍ଲ ମୋନାଲିସା ନାବାଳିକା ! ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ?

Kumbha Mela Viral Girl Monalisa : ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ‘କୁମ୍ଭ ଗର୍ଲ’ ମୋନାଲିସା ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତେବେ ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ଫଟୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ମୋନାଲିସା ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା।
କ’ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଳିକା ବା ବୟସ୍କା ଦର୍ଶାଇ କେରଳରେ ଫରହାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୋନାଲିସା ପାରଧୀ ଜନଜାତିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ୨ ମାସ ଥିଲା।
ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ:
ମୋନାଲିସା ନାବାଳିକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫରହାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ:
ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ: ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳିକା ସହ ବିବାହ ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିକମରେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
କମିଶନଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ଏହି ଗୁରୁତର ମାମଲାକୁ ନେଇ କମିଶନ ବେଶ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେରଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅର ସମ୍ମତିକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋନାଲିସା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫରହାନଙ୍କୁ ଆଇନର କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚେହେରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ବୟସ ବିବାଦ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।