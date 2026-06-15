ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି
କୋଲକାତା: କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁନାଲ ଘୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। କୁନାଲ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନ୍ୟାୟରେ ସମାନ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛି ବୋଲି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍ତର ୨୪ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର କମରହାଟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରିୟାଦହ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କଥିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପଟୁଆର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗହଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥିତ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାରପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କଥିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ଚୋର-ଚୋର’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଚିତ ଏନ୍ସିପିଆଇ ଦଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶିବିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଟିଏମସିର ଗଭୀର ହେଉଥିବା ସଙ୍କଟର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି।