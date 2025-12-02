Bomb Threat: ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, କୁୱେତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ “ମାନବ ବୋମା” ଥିବା ଧମକ

ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ।

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: “ମାନବ ବୋମା” ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କୁୱେତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଇମେଲରେ ଧମକ ମିଳିବା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ବିପଦକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଇମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି, କିଛି ସୂତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଇମେଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବି ମିଳିଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇମେଲରେ ଥିବା ମାନବ ବୋମା ଧମକକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧମକରେ କୁୱେତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାର…

ପୁଟିନ ଭାରତ ଆସିଲେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ କି ଫାଇଦା,…

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ମାନବ ବୋମା ଧମକ ପରେ ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଇମେଲ୍ ମିଳିଥିଲା

ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସୋମବାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାର ମୀରା ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ବୋମା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ।

ସ୍କୁଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଇନଥିଲେ। ଧମକ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଏବଂ କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାର…

ପୁଟିନ ଭାରତ ଆସିଲେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ କି ଫାଇଦା,…

Occupational Liver Disease: ଲିଭରକୁ ଶୀଘ୍ର…

ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜନି…

1 of 6,243