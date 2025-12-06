IND vs SA: T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୁରା ସିରିଜରୁ ବିଦା ହେଲେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ସ ଖେଳାଳି
ହେଡ୍ କୋଚକୁ ଲାଗିଲା 440 ଭୋଲ୍ଟ ଝଟକା ! T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ସିରିଜରୁ ବିଦା ହେଲେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ସ ଖେଳାଳି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ପରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଉଭୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛି, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମଫାକା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ T20I ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୋରଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି।
କ୍ୱେନା ମଫାକାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି
ଟୋନି ଜୋରଜି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତା‘ପରେ ସେ 45ତମ ଓଭର ପରେ 17 ରନ ପାଇଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଆସିବସ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମ୍ଫାକା ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାମ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଥୋ ସିପାମଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବି ଅଛି
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 31 ଟି-20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ 18 ଟି ଜିତିଛି। ଆଫ୍ରିକା ଦଳ କେବଳ 12 ଟି ଜିତିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକରେ ଖେଳାଯିବ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 9 ରେ କଟକରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 11 ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 14 ରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଦଳ:
ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଏଡନ ମାର୍କରମ (ଅଧିନାୟକ), ଓଟନିଏଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରୀଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆନରିଚ୍ ନର୍ଟଜେ, ଲୁଥୋ ସିପାମଲା ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ।