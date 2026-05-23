ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଫ୍ରାନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ
୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଉପରେ। ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦରେ ଏକ ଜଟିଳ ସିଜିନ୍ ପରେ, ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ୨୦୧୮ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକ କିଶୋର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଏମ୍ବାପେଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଗ୍ରୀଜମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଲିଭିଅର ଗିରୋଡ୍ଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ କେବଳ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଉପରେ।
ଏମ୍ବାପେ ବାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ରେ ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ନେମାରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ବାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ ଜିତିବା ଏବେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୋଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ବିତର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟାଇପାରେ।
ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦରେ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ୪୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୪୧ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଟିମ୍ ବଡ଼ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ବିବାଦ, ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଉପରେ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ତଥାପି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦରେ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଟ୍ରଫି। ସମାଲୋଚନା ବଢ଼ିବାରୁ, ସେ ମୈଦାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ।
ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବେଳେ ଏମ୍ବାପେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କୋଚ୍ ଦିଦିଏର ଡେସାମ୍ପସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବେଗ, ଗୋଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଚାପ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା କରି ରଖିଛି।
୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଋଷିଆରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସେ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାରକା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ।
୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ, ଏମ୍ବାପେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା, ତଥାପି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମେସିଙ୍କଠାରୁ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ।
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏଥର ସେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇକନ୍ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ବାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ ଜିତିବା ନିକଟତର କରାଇବ। ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଏକ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।