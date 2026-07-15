ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା କୁକୁର! ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ଉଦ୍ଧାର
ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ 'ବେନ୍ ନେଭିସ୍' (Ben Nevis) ଉପରେ ଏକ ୫ ବର୍ଷୀୟା 'ଟୋକିଓ' ନାମକ କଳା ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୋକିଓ ନାମକ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଲ୍ୟାବ୍ରାଡର କୁକୁର, ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ (ଗଞ୍ଜେଇ) ଖାଇଦେବା ଯୋଗୁଁ କୁକୁରଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା।
୨୫ କିଲୋ ଓଜନର ଏହି କୁକୁରଟି ଚାଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ, ‘ଲୋଖାବର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍’ (Lochaber Mountain Rescue Team) ତାକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ୪,୪୧୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୁକୁରଟିର ମାଲିକାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା।
ସୁରେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା କ୍ରିଷ୍ଟିନା ବ୍ଲୁମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହଠାତ୍ ଟୋକିଓ ନିଜ ଗୋଡ଼ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିନା ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଟୋକିଓକୁ ହରାଇ ଦେବି।” ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟୋକିଓ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।
କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଟିମ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି: “ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ।”
ଏବେ ଟୋକିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ବା ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।