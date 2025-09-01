Heroin ଶିଳ୍ପାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ… ସମସ୍ତେ ଏ ବିଚିତ୍ର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳୀ, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଏବେ ମାଲେମାଲ୍
ଚୀନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରିୟ doll ହୋଇ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଚାଇନିଜ୍ କଣ୍ଢେଇ ‘ଲାବୁବୁ’ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ କାନ, ଦାନ୍ତ, ହସ, ଗୋଲ ଆଖି, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ।
ତଥାପି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଣି ଏକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଆଜିର ସମୟରେ, ଏହା ପପ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଚୀନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ପପ୍ ମାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଛୋଟ ‘ଲାବୁବୁ’ ପୁତୁଳି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି ।
ଜ୍ୟାକ୍ ମା ରହିଗଲେ ପଛରେ
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ‘ଲାବୁବୁ’ କଣ୍ଢେଇ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପପ୍ ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଇଓ ୱାଙ୍ଗ ନିଙ୍ଗଙ୍କ ନେଟ୍ ୱର୍ଥରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ।
ଫୋବର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଙ୍ଗ ଏବେ ଆଲିବାବାର ଜ୍ୟାକ୍ ମାଙ୍କଠାରୁ ଧନୀ। ମୋଟ ୨୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର (୨୪,୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ସେ ଚୀନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଫୋବର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଲାବୁବୁ’ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ନିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, କମ୍ପାନୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୪୩୫.୭ ବିଲିୟନ ହଂକଂ ଡଲାର (୫୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍
ଏହି ‘ଲାବୁବୁ’ କଣ୍ଢେଇ ଯୋଗୁଁ, ୱାଙ୍ଗ ନିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ, ପପ୍ ମାର୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ର ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଙ୍ଗ୍ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପପ୍ ମାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ‘ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବାକ୍ସ’ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାକ୍ସରେ କେଉଁ ଖେଳଣା ଅଛି, ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଉତ୍ସାହକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂଗ୍ରହ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ।
ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରିୟ
‘ଲାବୁବୁ’ କଣ୍ଢେଇର କ୍ରେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି Doll ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିହାନା, ବ୍ଲାକପିଙ୍କ ଲିସା, କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ୍, ଦୁଆ ଲିପା, ସିଙ୍ଗାପୁରର ସମାଜସେବୀ ଜେମି ଚୁଆଙ୍କ ଭଳି ମହିଳା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହାର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ କିଣିବାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇର ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।