ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା: ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ନା ସିଙ୍ଗଡା, ନା ପରଟା... ୟେ ହେଉଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା...

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇଥିବେ । ଆଳୁ, ଚାଉମିନ୍, ଛତୁ ଆଦି ପୁର ଦିଆ ସିଙ୍ଗଡା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ । ସେହିପରି ପରଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଆଳୁ ପରଟା, ପନିପରିବା ପରଟା ଏପରିକି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା-ଶୈଳୀର ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇଛନ୍ତି କି। ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା…

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ:

ଅଟା – ୧.୫ କପ୍, ସୁଜି – ୨ ଚାମଚ, ଜୁଆଣୀ – ୧/୪ ଚାମଚ, ଲୁଣ – ୧ ଚାମଚ, ତେଲ – ୪ ଚାମଚ, ସିଝା ଆଳୁ – ୨ଟି, ଜିରା – ୧ ଚାମଚ, ହଳଦୀ – ୧/୨ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ୧ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡର – ୧ ଚାମଚ, କସ୍ତରୀ ମେଥି – ୧ ଚାମଚ, ଚାଟ୍ ମସଲା – ୧ ଚାମଚ, ଆରାରୁଟ୍ – ୨ ଚାମଚ, ରାଶି ଏବଂ କଳାଜୀରା – ୨ ଚାମଚ, ତେଲ (ଛାଣିବା ପାଇଁ)

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରୁ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି…

ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାସନ ମାଜିଥିଲେ;…

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:

ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଧ କପ୍ ପାଣି, ସୁଜି ଏବଂ ଜୁଆଣୀ, ଲୁଣ, ସାମାନ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଅଟା ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଚକଡନ୍ତୁ । ମନେରଖିବେ ଚକଡା ବେଶି ନରମ କରିବେନି । ଏବେ ଏକ ଓଦା କପଡାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୧୫-୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଜିରା ଭଲଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ । ଆଳୁରୁ ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପାଉଡର, ମେଥି ପତ୍ର, ଚାଟ୍ ମସଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ, ଆରାରୁଟ୍ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।

ଏବେ ଲଚ୍ଛ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଅଟା ଚକଡାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପତଳା ରୁଟି ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ବେଲନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗାଇ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ପରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଧିରେ ଧିରେ କରି ଏହାକୁ ଗୋଲ କରନ୍ତୁ । ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଥର ମୋଡିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ରୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦବେଇ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ନଯାଏ। ଏହାଉପରେ ଏବେ କିଛି ରାଶୀ ଏବଂ କଳାଜୀରା ଲଗାଇଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏକ କଡେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ତେଲ ହାଲୁକା ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ସିଙ୍ଗଡା ପକାନ୍ତୁ । ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଓଲଟାଇ ସୁନେଲି ବାଦାମୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଆଣ ଚଟଣୀ, ସସ୍ ସହ ପରଶନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ୍ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା ।

You might also like More from author
More Stories

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରୁ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି…

ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାସନ ମାଜିଥିଲେ;…

ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ବଦଳେଇ ଦେଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ…

ଏହି ରାଶିରେ ପଡ଼ିବ ରାହୁ ମହାଦଶା, କ୍ୟାନ୍ସର…

1 of 25,013