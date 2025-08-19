ଶୁଣିଲେନି କଥା; ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ…
ଲଦାଖର ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭାସିଗଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ।
ଜମ୍ମୁ: କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାସିଗଲେ। ବନ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭାସିଯିବା ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାଦଲ ଫାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
पहाड़ों में नालों के बहाव को मजाक समझने की भूल न करें। ये नाले जिंदियां बहा ले जाते हैं, बाइक तो बहुत छोटी चीज है।
तस्वीरें लद्दाख के पैंगौंग लेकर की हैं। दिखने में हलका लग रहा ये बाढ़ का पानी भारी भरकम बाइक बहा ले गया।
बारिश का दौर मजाक नहीं… pic.twitter.com/MutRQNIWIp
— Mansi Joshi (@mansiupdates) August 19, 2025
ସେନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବାଇକ୍ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦକୁ ଉଜାଗର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ରାଜୌରୀ-ପୁଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଭାସିଗଲେ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ କୋଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜୌରୀ-ପୁଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ସମେତ ଦୁଇଜଣ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ନାନ୍ଦେଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫାଟବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 300 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 12 ରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।